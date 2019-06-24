Участок улицы в секторе Рышкановка перекроют на месяц: два микроавтобуса меняют маршруты

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 26 июня по 26 июля будет перекрыто движение на улице Д. Рышкану в периметре ул. Т. Владимиреску и А. Сахаров. На указанном участке будут проводиться работы по возобновлению теплосетей.

Как сообщает пресс-служба муниципия Кишинёв, в период проведения работ маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Микроавтобус №117:

Туда – с ул. Д. Рышкану на ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. А. Руссо, далее – по ранее установленному маршруту;

– с ул. Д. Рышкану на ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. А. Руссо, далее – по ранее установленному маршруту; Обратно – с ул. Н. Димо на ул. Т. Владимиреску, ул. Д. Рышкану, далее – по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №184:

Туда – с ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, А. Руссо, Б. Воевод, далее – по ранее установленному маршруту;

– с ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, А. Руссо, Б. Воевод, далее – по ранее установленному маршруту; Обратно – с ул. Н. Димо на ул. Т. Владимиреску, далее – по ранее установленному маршруту.

Примэрия муниципия приносит извинения за созданные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.