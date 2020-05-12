Участок улицы в центре столицы перекрыт до конца мая: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 12 по 29 мая будет перекрыто движение на улице Тигина, в периметре улиц Александру чел Бун и Колумна. Такая мера предпринята в связи с проведением работ по реабилитации инженерных сетей.

В связи с этим в указанный период движение общественного транспорта на улице Тигина будет реорганизовано следующим образом:

Автобусы №24, №31, №38 и №39 будут ездить с ул. Вадул-луй-Водэ по ул. Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. К. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы просят понимания граждан и приносят свои извинения за созданные неудобства. А водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки и по возможности объезжать эту зону.

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