Массовые изменения в маршрутах общественного транспорта! Троллейбусы №3 и №24 временно отменят

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 13 июля (с 00.30) до 15 июля (04.30) дорожное движение по улице Василе Александри, в периметре улиц Лакулуй и Пан Халиппа, будет перекрыто. Такие меры будут предприняты в связи с проведением работ по восстановлению теплосетей.

По данным пресс-службы ведомства, в связи с запланированными работами, дорожное движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

троллейбусы маршрутов №3 и №24 временно прекратят курсировать;

временно прекратят курсировать; маршрут троллейбусов №10 будет сокращён до улицы А. Матеевич;

будет сокращён до улицы А. Матеевич; троллейбус №2 : с улицы Г. Асаки на ул. П. Халиппа, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, а далее – по ранее установленному маршруту;

: с улицы Г. Асаки на ул. П. Халиппа, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, а далее – по ранее установленному маршруту; троллейбус №20 : с бул. К. Негруцци на бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, а далее – по ранее установленному маршруту;

: с бул. К. Негруцци на бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, а далее – по ранее установленному маршруту; троллейбус №35 : с ул. Букурешть на ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту;

: с ул. Букурешть на ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту; троллейбус №36 : с ул. В. Александри на ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту;

: с ул. В. Александри на ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту; количество троллейбусов, которые курсируют по маршруту №12 , будет установлено в зависимости от пассажиропотока, в связи с приостановлением маршрута №24;

, будет установлено в зависимости от пассажиропотока, в связи с приостановлением маршрута №24; автобус №11 : с ул. А. Матеевич на ул. А. Пушкин, ул. М. Когылничану, ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту;

: с ул. А. Матеевич на ул. А. Пушкин, ул. М. Когылничану, ул. Измаил, ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленному маршруту; микроавтобусы №124 и №188 : направление в сторону сектора Телецентр – с ул. А. Матеевич на ул. М. Эминеску, ул. М. Когылничану, Измаил, Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее по ранее установленному маршруту; обратно (для микроавтобуса №124) – с ул. Г. Асаки на ул. Пан Халиппа, А. Матеевич, а далее по ранее установленным маршрутам;

: направление в сторону сектора Телецентр – с ул. А. Матеевич на ул. М. Эминеску, ул. М. Когылничану, Измаил, Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее по ранее установленному маршруту; обратно (для микроавтобуса №124) – с ул. Г. Асаки на ул. Пан Халиппа, А. Матеевич, а далее по ранее установленным маршрутам; микроавтобусы №116, №178 и №192 : с ул. В. Александри на ул. М. Когылничану, Измаил, Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленным маршрутам;

: с ул. В. Александри на ул. М. Когылничану, Измаил, Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, а далее – по ранее установленным маршрутам; микроавтобус №186: с ул. Лакулуй на ул. В. Александри, А. Матеевич, ул. М. Эминеску, М. Когылничану, Измаил, а далее по ранее установленному маршруту, обратно – по установленному маршруту.

Для того, чтобы добраться до района Телецентр, пассажирам с Буюкан, Рышкановки и Чекан рекомендуется использовать троллейбусы и автобусы, которые курсируют по бул. Штефан чел Маре до остановки «Ул. Измаил», а далее – пересесть на троллейбус №9 или №13.

Примэрия просит прощения у жителей столицы за созданные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки и при возможности объезжать данный участок дороги.