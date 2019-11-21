Участок улицы в центре столицы будет перекрыт до декабря

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 22 ноября по 1 декабря будет перекрыто дорожное движение на участке улицы 31 Августа, в периметре улиц Влайку Пыркэлаб и Михай Эминеску.

Такие меры будут предприняты в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению инженерных сетей в исторической зоне города, сообщает пресс-служба примэрии Кишинёва.

Муниципальные службы просят понимания граждан и приносят свои извинения за созданные неудобства. А водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки и по возможности объезжать эту зону.