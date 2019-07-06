Участок улицы Студенцилор перекроют до конца августа

0

В период с 5 июля по 31 августа движение транспорта по улице Студенцилор, на участке между улицами Н. Димо и И. Думенюк, будет остановлено. Ограничения вызваны ремонтными работами.

Как передаёт ipn.md, до 28 июля движение транспорта на улице Студенцилор будет частично приостановлено – участок между улицами Н. Димо и И. Думенюк, в направлении улицы И. Думенюк. С 29 июля по 19 августа на этом участке будет остановлено движение в направлении улицы Н. Димо.

В период с 20 по 31 августа движение на этом же участке будет полностью приостановлено.

Водителей, пересекающих данную территорию, просят придерживаться временной дорожной сигнализации.