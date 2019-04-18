Участок с повышенной аварийностью: на дорогах страны появится больше предупреждающих знаков

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Красные треугольники с чёрной точкой внутри, предупреждающие об опасном участке дороги, станут чаще встречаться на трассах страны. Знак означает, что на данном участке дороги длиной не более 1 километра за последние 5 лет произошло не менее 5 серьёзных аварий.

По данным НИП, количество подобных знаков увеличится с 47 до 60. Такого рода указатель будет установлен, к примеру, на участке трассы, соединяющем населённые пункты Кетросу и Тодирешты Новоаненского района. “Чёрные точки” появятся в Бельцах и Вулканештах, через которые проходят национальные трассы, пишет jurnal.md.

Согласно данным НИП, в первые 2 месяца с начала года в стране произошло 308 ДТП, что на 8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В произошедших авариях погибло 34 человека, а ещё 361 человек получил травмы.