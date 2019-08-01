Участок на бульваре Дачия будет перекрыт на несколько дней: троллейбусы меняют маршруты

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период со 2 августа (19.00) до 5 августа (15.00) дорожное движение на бульваре Дачия, в периметре улицы Теилор и бульвара Траян, будет перекрыто в связи с работами по восстановлению тепловых сетей.

В указанный период времени маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Троллейбус №2 – с бул. Штефан чел Маре на бул. К. Негруцци, бул. Ю. Гагарин, бул. Дечебал, бул. Траян, а далее – по ранее установленному маршруту;

Троллейбус №22 – с бул. Дачия (виадук) на ул. Х. Ботев, ул. Индепенденцей, бул. Дачия, а далее – по ранее установленному маршруту.