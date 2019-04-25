Участок дороги между столицей и коммуной Крузешты открыт после ремонта

Участок дороги между столицей и коммуной Крузешты открыт после ремонта

Участок дороги, соединяющий Кишинёв и коммуну Крузешты (объездную коммуны Будешты) открыли вчера, 24 апреля, после 3-недельного ремонта. Длина отремонтированного участка составила 400 метров.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, ремонтные работы длились около 3-х недель, на протяжении которых была осуществлена укладка двух слоёв асфальта на площади 5 000 квадратных метров. На ремонт этого участка дороги, который выполняло МП «Exdrupo», было выделено 3 млн леев.

Стоит отметить, что дорога L-455 не ремонтировалась более 30-и лет, а просьба о необходимости восстановления участка поступила от местных жителей, а также от водителей, которые ежедневно пересекают участок.

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