Участок бульвара Штефан чел Маре перекроют с сегодняшнего дня для проведения Дня вина

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В связи с проведением мероприятий, приуроченных к Национальному дню вина, участок бульвара Штефан чел Маре перекроют с 19.00 сегодняшнего дня до 06.00 7 октября. Недоступным для водителей будет участок в периметре улиц Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

прежде чем выезжать, узнать ситуацию на дороге;

объезжать участки дорог, где проходит ремонт;

соблюдать временно установленные дорожные указатели;

проявлять терпение и максимальную дисциплинированность, а также не нарушать ПДД.

Напомним, что в связи с перекрытием дорожного движения на бульваре Штефан чел Маре ряд троллейбусов и автобусов меняют свой маршрут. Как будет ездить общественный транспорт в эти выходные, можно узнать тут.