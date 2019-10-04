Участок бульвара Штефан чел Маре перекроют с сегодняшнего дня для проведения Дня вина

Участок бульвара Штефан чел Маре перекроют с сегодняшнего дня для проведения Дня вина

В связи с проведением мероприятий, приуроченных к Национальному дню вина, участок бульвара Штефан чел Маре перекроют с 19.00 сегодняшнего дня до 06.00 7 октября. Недоступным для водителей будет участок в периметре улиц Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

  • прежде чем выезжать, узнать ситуацию на дороге;
  • объезжать участки дорог, где проходит ремонт;
  • соблюдать временно установленные дорожные указатели;
  • проявлять терпение и максимальную дисциплинированность, а также не нарушать ПДД. 

Напомним, что в связи с перекрытием дорожного движения на бульваре Штефан чел Маре ряд троллейбусов и автобусов меняют свой маршрут. Как будет ездить общественный транспорт в эти выходные, можно узнать тут.

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