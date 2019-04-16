Участники серьёзных ДТП смогут автоматически дозваниваться в службу 112

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В Молдове планируют внедрить услугу, позволяющую автомобилям-участникам тяжёлых ДТП совершать автоматический дозвон на номер экстренной помощи 112. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании специализированных служб экстренной помощи.

Система под названием ECall уже установлена на транспортных средствах во всех странах Европейского союза, пишет moldpres.md. Подобная технология позволяет повысить эффективность и мобильность команд спасателей.

Также на заседании обсуждалось оснащение подразделений по вмешательству специализированных служб экстренной помощи мобильными терминалами. Задача таких терминалов – облегчить связь между диспетчерской служб экстренной помощи и группами реагирования. Система позволит напрямую передавать находящейся на дежурстве бригаде данные срочного вызова, а значит, сократить время оповещения бригады.