Участники митинга социалистов: После победы ПСРМ на выборах ситуация в Молдове изменится к лучшему!

Участники митинга социалистов: После победы ПСРМ на выборах ситуация в Молдове изменится к лучшему!

Десятки тысяч человек принимают участие в Общенациональном митинге народного большинства, организованном Партией социалистов. 

Граждане рассказали, что им надоела такая жизнь, и что они хотят, чтобы власть в Молдове отдали народу.

 – Хочется, чтобы было лучше для наших внуков и детей. Верим и ждем, – отметил пришедший на митинг житель Кишинева. 

В колоннах протестующих немало молодежи. Молодые люди считают, что принимать решения в стране достойна только ПСРМ.

– Молодежь вышла на митинг, так как поддерживает президента и партию. Ребята постарались и сделали детские площадки в каждом дворе. Это единственная партия, которая достойна быть в парламенте и принимать решения в этой стране, – рассказал молодой человек. 

Пожилые люди поддерживают действия Партии социалистов и хотят, чтобы ПСРМ наконец освободила страну от захвата, в котором она находится последние 9 лет.

Молодцы социалисты, так и продолжайте. Жду, чтобы социалисты встали твердо на ноги и не давали возможность оставаться захваченным государству, чтобы люди могли, наконец, вздохнуть, чтобы дали льготы, – отметила пенсионерка. 

В рядах протестующих были замечены и военные.

– Концепция Партии социалистов даёт преимущество в плане того, чтобы экономическая ситуация в РМ изменилась в лучшую сторону, и народу жилось хорошо. Если социалисты одержат победу на выборах, всё изменится в лучшую сторону, – считает один из них. 

Напомним, что после марша на ПВНС состоится масштабный митинг.

 

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