Участницу из Беларуси Пелагею Стефогло исключили из претендентов представить Молдову на «Евровидении-2018»

По мнению Оргкомитета, участница нарушила положения Регламента.

В Молдове проходит подготовка к национальному отборочному туру «Евровидение-2018». Члены Оргкомитета проверили все заявки, представленные участниками, и решили, что дальше борьбу за право выступить на сцене Португалии получат лишь 27 претендентов из 28, сообщает tv8.md.

Таким образом, исполнительница из Беларуси с гагаузскими корнями Пелагея Стефогло не сможет дальше принимать участие в молдавском национальном отборе. По словам представителей Оргкомитета, певица нарушила положения Регламента, представив свою песню в Беларуси после того, как в Молдове был объявлен период регистрации в отборе, а также объявлены условия участия.

Что касается других исполнителей Александра Богнибова и Sandy C & Aaron Sibley, то в отношении них принято положительное решение. Оргкомитет постановил, что певцы выложили на сайт свои песни до того, как был известен Национальный регламент.

Живое прослушивание участников нацотбора состоится 24 января в 12:00, в студии Karaoke Concert Hall.