Учащихся 4-х и 9-х классов могут освободить от сдачи экзаменов

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Министерство образования сообщает о возможной отмене экзаменов для учащихся 4-х и 9-х классов. Соответствующее предложение будет вынесено на суд Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которой предстоит принять окончательное решение по этому поводу.

– Министерство образования, культуры и исследований считает целесообразным отменить итоговое тестирование для 4-х классов. Также предложено отменить выпускные экзамены для учащихся гимназического цикла. Школьники, оканчивающие в этом году девятый класс, получат сертификаты о среднем образовании на основе средних баллов за 7-9 классы, – уточнил на брифинге для прессы министр образования Игорь Шаров.

Что касается экзаменов на степень бакалавра, пишет deschide.md, министерство примет окончательное решение по этому вопросу, когда станет известна дата возвращения учащихся в учебные заведения. Предварительно перенос выпускных экзаменов запланирован на конец июня – начало июля.

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