Учащиеся столицы могут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию

Генеральное управление образования, культуры, молодежи и спорта муниципия Кишинев организует до 1 октября муниципальный конкурс фотографии для школьников в двух отделениях – “Школа в моей жизни. Моя жизнь в школе” и “Кишинев в моей жизни. Моя жизнь в Кишиневе”.

В конкурсе могут принять участие учащиеся V-XII классов в муниципии Кишинев. Претенденты должны представить фотографии в формате A-4, указав на них свое имя и фамилию, название учебного заведения и класс. Победитель получит денежную премию в размере 1000 леев, а за второе и третье места предусмотрено 800 и 600 леев соответственно.

Подробности и регламент конкурса можно узнать здесь или по телефонам: 022235275, 022235284, 022201606.