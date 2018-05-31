Учащиеся из родного села президента посетили его рабочее место (ФОТО)

Учащиеся из родного села президента посетили его рабочее место (ФОТО)

Сегодня около 60 учащихся гимназии из родного села главы государства Садова посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.

Для детей была проведена экскурсия по зданию президентуры, также они смогли побывать в личном кабинете Игоря Додона, где он им рассказал о специфике деятельности Президента Республики Молдова.

– Юным гостям было очень интересно, они задали много вопросов о деятельности руководимого мною ведомства, а также расспросили об образовании, которое необходимо получить, чтобы стать главой государства. Положительные эмоции детей лишний раз убедили меня в полезности подобной практики, которая будет продолжена в течение всего моего мандата, – написал президент на своей странице в соцсети. 

Отметим, что в течение последних 5-6 месяцев более тысячи детей посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию главы государства в Кондрице.

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