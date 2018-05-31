Учащиеся из родного села президента посетили его рабочее место (ФОТО)

Сегодня около 60 учащихся гимназии из родного села главы государства Садова посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию в Кондрице.

Для детей была проведена экскурсия по зданию президентуры, также они смогли побывать в личном кабинете Игоря Додона, где он им рассказал о специфике деятельности Президента Республики Молдова.

– Юным гостям было очень интересно, они задали много вопросов о деятельности руководимого мною ведомства, а также расспросили об образовании, которое необходимо получить, чтобы стать главой государства. Положительные эмоции детей лишний раз убедили меня в полезности подобной практики, которая будет продолжена в течение всего моего мандата, – написал президент на своей странице в соцсети.

Отметим, что в течение последних 5-6 месяцев более тысячи детей посетили Государственную резиденцию, а также резиденцию главы государства в Кондрице.