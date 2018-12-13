Убивший спящих собутыльников мужчина получил 20 лет тюрьмы: прокуроры не согласны с приговором

Житель Кантемира был признан вменяемым и получил 20 лет лишения свободы за двойное убийство и разбойное нападение, совершённое три месяца назад. Прокуроры считают, что этот приговор слишком мягкий, поэтому намерены оспорить его и потребовать более сурового наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошёл 2 сентября текущего года в одной из квартир на улице Трандафирилор сектора Ботаника. По данным следствия, обвиняемый и жертвы познакомились на дискотеке в столице, после чего вместе отправились домой к одному из ныне погибших. Воспользовавшись тем, что мужчины уснули под воздействием алкогольных напитков, обвиняемый зарезал их, украл имущество из квартиры на 37 000 леев и скрылся.

Тела погибших в возрасте 30 и 31 года обнаружила мать одного из них на следующий день после трагедии. Подозреваемый был идентифицирован и задержан. Стоит отметить, что он также проходит по 4 другим уголовным делам по фактам краж и грабежей.