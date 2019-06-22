Убивший приятеля тираспольчанин бегал по улицам в крови

Убивший приятеля тираспольчанин бегал по улицам в крови

В Тирасполе прошлым вечером произошло убийство. Один мужчина убил другого и попытался, по словам соседей, вытащить тело.

После происшествия убийца бегал по району весь в крови. Потом соседи увидели, как он тащит тело приятеля за ноги из подъезда. Очевидцы вызвали милицию, передает dnestr.tv. Конфликт произошёл, судя по всему, во время застолья. В квартире всё в крови. В труп воткнут нож.

Убийца задержан, он находится в сильнейшем опьянении, практически в алкогольной коме. Так сказали эксперты Следственного комитета. Соседи характеризуют убитого как бесконфликтного, пьющего человека. Убийцу тоже часто видели, вел себя раньше тихо.

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