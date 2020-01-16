Убивший молодого человека в Елизаветовке офицер инспектората карабинеров получил 30 суток ареста

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Офицер Генерального инспектората карабинеров, который в начале этой недели застрелил 23-летнего жителя села Елизаветовка, получил 30 суток предварительного ареста. Такое решение было принято сегодня, 16 января, судом муниципия Бельцы.

Подозреваемый отрицает свою вину. По словам прокурора Натальи Бордей, если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, передаёт publika.md.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 14 января в селе Елизаветовка муниципия Бельцы. В результате конфликта офицер инспектората карабинеров застрелил 23-летнего молодого человека.