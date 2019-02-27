Убивший 5-месячную внучку житель Теленешт проведет 10 лет за решеткой

Убивший 5-месячную внучку житель Теленешт проведет 10 лет за решеткой

Прокуратура вынесла приговор по факту умышленного убийства. 

Трагедия произошла 27 июля прошлого года в доме дочери обвиненного в селе Брынзений Ной Теленештского района. Оставив девочку под присмотром дедушки, родители ушли на работу. Спустя несколько часов 66-летний мужчина напился и безжалостно убил малышку, которая спала в коляске, нанеся ей многочисленные удары колюще-режущим предметом. Впоследствии убийца признал свою вину лишь частично.

На днях прокуратура приговорила пенсионера к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он будет проходить лечение от алкоголизма и выплатит юридические издержки на сумму более 38 тысяч леев.

Приговор может быть обжалован.

 

 

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