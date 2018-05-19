Убившего молдаванку в парке Лондона мужчину приговорили к пожизненному заключению

Убившего молдаванку в парке Лондона мужчину приговорили к пожизненному заключению

Труп 22-летней уроженки Молдовы нашли в январе, после того, как в канун Рождества девушка пропала. 

Виновным в убийстве оказался 31-летний мужчина, который перерезал горло девушки разбитой бутылкой и нанес ей многочисленные ранения. Он полностью признал свою вину. Доказательств сексуального насилия при этом найдено не было. В итоге преступника приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания в 29 лет, пишет tv8.md.

 

Отмечается, что после убийства мужчина заполучил пин-код от кредитной карты девушки, и затем снял с нее деньги. Жертва работала в баре в пригороде Лондона.

 

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