Убитого в столичном ночном клубе мужчину провожают сегодня в последний путь (ФОТО)

Родные и близкие мужчины, погибшего в страшной драке в ночном клубе, провожают сегодня его в последний путь. Мужчина будет похоронен в родном городе, Оргееве.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в одном из столичных клубов произошла драка между двумя мужчинами и спортсменами К-1. Молодые люди сцепились из-за девушки, к которой, по словам, супруги погибшего, приставал один из спортсменов, и за которую заступились её супруг и его товарищ.

В результате происшествия 30-летний мужчина, отец 7-летнего ребёнка, получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Он пробыл в состоянии комы около 5 дней, а после скончался.

В связи с этим был арестован 25-летний боец К-1 Михаил Пыргару по подозрению в совершении данного преступления. Вчера, 28 мая, стало известно, что решением суда молодой спортсмен получил 30 суток ареста. Также вчера прокуроры объявили о том, что задержан и второй боец К-1 Аурел Игнат подозреваемый в совершении преступления. Согласно сообщению властей, спортсмен добровольно пришёл в полицию.

Известно также, что события роковой ночи были сняты на 20 камер видеонаблюдения, установленных на территории. Супруга убитого рассказала, что ей так и не удалось посмотреть записи, так как они сразу были переданы прокуратуре, передаёт protv.md.

Если суд признает виновного в убийстве, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.