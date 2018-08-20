Убираясь в гараже покойного родственника, мужчина нашёл целый боевой арсенал

Убираясь в гараже покойного родственника, мужчина нашёл целый боевой арсенал

Житель Дубоссар добровольно выдал участковому инспектору милиции 2 гранаты Ф-1 без запала, 21 патрон калибра 5,45 мм и 7,62 мм, а также запал УЗРГМ.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, такое «наследство» житель Дубоссар нашёл в гараже своего покойного родственника, когда наводил там порядок. Находку он сдал в милицию.

По данным МВД, мужчина будет освобождён от уголовной ответственности, так как он добровольно сдал оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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