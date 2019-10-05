Убили и ограбили: в Калараше нашли труп местной жительницы

0

63-летняя женщина из Каларашского района была найдена мёртвой в собственном доме. У погибшей осталось пятеро детей.

Инцидент произошёл 4 октября. Женщина не отвечала на звонки в течение дня, пишет publika.md. Погибшую обнаружила соседка: на теле женщины были замечены признаки насильственной смерти.

На месте было установлено, что дом жертвы был открыт, а внутри был полный беспорядок. Погибшая лежала со связанными руками и ногами. На теле – в области рёбер и на голове – имелось множество следов от ударов твёрдым предметом. Голова жертвы была накрыта полотенцем. Из дома исчезли около 20 000 леев, пишет источник.

В настоящее время предпринимаются необходимые действия по установлению личности и задержанию подозреваемого. Полиция проводит расследование трагического случая.