Убили и бросили в поле: труп мужчины нашли в Бричанах

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Бездыханное тело 51-летнего мужчины обнаружили вчера в поле возле села Белявинць Бричанского района. Эксперты обнаружили на поверхности тела признаки насильственной смерти.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был убит в ссоре 44-летним приятелем. Тело погибшего агрессор бросил в поле, пишет deschide.md.

Подозреваемого задержали на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело за убийство.

Полиция проводит расследование трагического случая.