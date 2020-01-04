Убила сожителя в ходе пьяной ссоры: жительнице столицы грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

0

59-летняя жительница столицы была задержана на 72 часа за домашнее насилие, в результате которого погиб мужчина.

Утром 1 января в полицию сектора Чеканы поступила информация от женщины, которая сообщила, что обнаружила труп 53-летнего сожителя. Было установлено, что смерть наступила в результате ранения в область сердца, вызванного острым предметом. После проведённых правоохранительными органами расследований выяснилось, что подозреваемая распивала с сожителем алкоголь, а в результате ссоры ударила его ножом в грудь. Чтобы скрыть следы преступления, женщина выбросила одежду погибшего, обработала рану йодом и пошла спать в другую комнату.

По факту домашнего насилия, повлекшего за собой смерть жертвы, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая признала свою вину. Согласно действующему уголовному законодательству ей грозит тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет.