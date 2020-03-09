Убил соперника и расчленил труп: в Днестровске задержали подозреваемого в жестоком убийстве

0

В Днестровске был задержан 54-летний житель города. Он подозревается в жестокой расправе над человеком.

27 февраля 36-летний местный житель пришёл в гости к своей бывшей девушке и её нынешнему избраннику. Мужчины выпивали, между ними возник конфликт из-за дамы.

В итоге хозяин квартиры нанёс несколько ударов ножом оппоненту. От полученных ран 36-летний мужчина погиб на месте. Его тело, разрезав на части, подозреваемый продержал несколько дней в ванной, а затем вывез и закопал, пишет пресс-центр МВД ПМР.

8 марта один из фрагментов частей тела был обнаружен неподалёку от места захоронения. Позже были найдены остальные части.

Подозреваемый даёт признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.