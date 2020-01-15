Убил собутыльников осколком чашки: главный подозреваемый в тройном убийстве в Бельцах признал вину

Убил собутыльников осколком чашки: главный подозреваемый в тройном убийстве в Бельцах признал вину

Мужчина рассказал полицейским, что несколько дней назад он познакомился с одной из своих жертв, а 14 января они встретились в одном из продуктовых магазинов города, где вместе употребляли спиртные напитки. После этого подозреваемый предложил своему собутыльнику продолжить веселье у своих знакомых. 

Изрядно напившись алкогольных напитков, между товарищами вспыхнула ссора. В результате этого подозреваемый нанёс собутыльникам смертельные ранения осколком чашки. Все трое скончались. После этого злоумышленник совершил поджог в доме, чтобы скрыть следы преступления, и сбежал.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний уроженец Тирасполя. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.

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