Убил отца топором: чудовищная смерть от рук собственного сына настигла 85-летнего старика

Убил отца топором: чудовищная смерть от рук собственного сына настигла 85-летнего старика

Пенсионер скончался после того, как его 53-летний сын нанёс ему смертельные удары топором в область головы.

Трагедия произошла вчера в Чимишлийском районе, пишет unimedia.md. По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Чимишлии Кристины Викол, между сыном и отцом возник конфликт. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и нанёс отцу два удара топором в область головы. Спустя короткое время пожилой человек скончался.

Подозреваемый был задержан на 30 суток. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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