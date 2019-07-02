Убил гостя во время застолья: в Тирасполе расследуют убийство мужчины

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В Управлении Следственного комитета Тирасполя расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины. Инцидент произошёл 21 июня, когда ранее судимый 38-летний тираспольчанин у себя дома распивал спиртные напитки со знакомым.

Как пишет mvdpmr.org, приятели подрались. Гость угрожал хозяину кухонным ножом, а тот в ответ нанёс мужчине множественные удары керамическим графином по голове.

Когда обвиняемый увидел, что знакомый перестал подавать признаки жизни, то стал выносить его из квартиры. Пытаясь скрыть тело, мужчина был замечен соседями, которые вызвали к месту происшествия спецслужбы.

Тираспольчанину уже предъявлено обвинение. Расследование продолжается.