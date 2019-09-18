Убил гостя камнем: нерадушный житель Яловенского района приговорён к 13 годам тюрьмы

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Суд признал жителя одного из сёл Яловенского района виновным в убийстве односельчанина и вынес приговор в виде лишения свободы на 13 лет.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в день убийства односельчане вместе употребляли спиртные напитки в доме обвиняемого, после чего между ними вспыхнул конфликт. Хозяин дома стал избивать своего гостя руками и ногами. Спустя некоторое время жертве удалось сбежать, однако его собутыльник не унимался: он догнал своего гостя и продолжил наносить удары. На этот раз в ход пошёл кусок шлакоблока (строительный камень). В результате полученной травмы пострадавший скончался.

Кроме этого, ещё эпизод из криминальной жизни осужденного повлиял на приговор. Согласно материалам дела, другой гость, навестивший подсудимого, оказался его жертвой. После того, как они совместно употребляли спиртные напитки, товарищ хозяина дома уснул. Воспользовавшись этим, злоумышленник украл у него 1 500 леев и телефон стоимостью 3 000 леев.

Нерадушный хозяин дома был приговорён к 13 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Кроме этого, его обязали выплатить судебные издержки в размере 15 000 леев. Приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Высшей судебной палате.