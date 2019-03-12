Убийство в Маркауць: прокуроры настояли на ужесточении наказания

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Житель Бричанского района, обвиняемый в убийстве односельчанина и осуждённый изначально на 7 лет лишения свободы, проведёт в тюрьме гораздо больше времени. Прокуроры, расследовавшие дело, подали апелляцию, будучи недовольными решением первой инстанции.

Решением Апелляционного суда Бельц прошение прокуроров было принято. Таким образом, подсудимый проведёт 10 лет в тюрьме закрытого типа.

Согласно материалам дела, убийство произошло 1 апреля 2018 года в деревне Маркауць Бричанского района. Подсудимый, будучи пьян, отправился в гости к односельчанину, чтобы прояснить возникший ранее конфликт. В результате между мужчинами разразилась ссора, и подсудимый смертельно ранил жертву.