Убийство в Костештах: 16-летнему подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы

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16-летний парень, подозреваемый в причастности к убийству жителя Костешт, был помещён под стражу на 30 суток. Он проходит по делу о хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью, что привело к гибели пострадавшего.

Таким образом, если суд признает его виновным, несовершеннолетнему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет. За хулиганство ему грозит штраф в размере от 37 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Что касается второго задержанного, 21-летнему подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, а за хулиганство – от 3 до 7 лет, пишет unimedia.info.

Напомним, что 20-летний парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, находился в больнице в коме, однако впоследствии скончался.