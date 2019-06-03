Убийство в Комрате: полиция задержала возлюбленного изнасилованной девушки

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Полиция Комрата задержала 24-летнего парня из Тараклии, который, по предварительной версии, вместе со своей 16-летней возлюбленной убил 30-летнего мужчину, изнасиловавшего её месяц назад.

Напомним, что труп мужчины был найден 1 июня в лесной глуши между сёлами Конгаз и Светлое. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, 16-летняя девушка и её 24-летний возлюбленный были арестованы на 72 часа.

– Они подозреваются в убийстве 30-летнего мужчины. Труп был найден в лесу, а судмедэксперты установили, что жертве нанесли множественные порезы ножом в область груди, – сообщила Бециву.

Напомним, что после того, как труп 30-летнего жителя Конгаза был найден в лесу, была задержана 16-летняя жительница того же села. Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что вместе со своим 24-летним возлюбленным из Тараклии они убили односельчанина после того, как приблизительно месяц назад он её изнасиловал.