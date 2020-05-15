Убийство в Калараше: один из преступников получил пожизненный срок

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Один обвиняемый в убийстве был приговорён к пожизненному заключению, а второй сядет в тюрьму на 12 лет. Прокуратура Каларашского района доказала вину подсудимых по всем пунктам: ограбление, умышленное убийство и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, преступление было совершено в ночь на 4 октября 2019 года. Двое подсудимых и несовершеннолетний проникли в дом жительницы села Мелешень, связали её, избили и украли 4 000 леев. В результате полученных травм женщина, которая являлась сотрудницей местной примарии, скончалась.

Двое преступников впоследствии покинули территорию страны и были объявлены в розыск. А несовершеннолетнего задержали, он признал свою вину. 17-летний парень является односельчанином погибшей. Он передавал своим сообщникам информацию о тех, кого можно было бы ограбить. В конце прошлого года его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Примерно через месяц разыскиваемых преступников поймали на румыно-венгерской границе, после чего их передали молдавским властям. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы. Преступников также обязали выплатить моральный и материальный ущерб наследнику погибшей.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано.

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