Убийство в Кагуле: труп мужчины найден в заброшенном здании

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Труп 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был найден в заброшенном здании в Кагульском районе. Подозреваемый в убийстве был задержан полицией.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Кагула Кристины Чобану, трагедия произошла 10 сентября этого года. Подозреваемый и его жертва употребляли спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В связи с этим 40-летний житель Кагульского района нанёс собутыльнику множество ударов. От полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемый был задержан полицией. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, передаёт jurnal.md.