Убийство в Яловенах. Причиной стал…мобильный телефон

Убийство в Яловенах. Причиной стал…мобильный телефон

Шокирующее убийство произошло накануне в Яловенах. 51-летнего мужчину убили из-за телефона. Инцидент произошел вчера вечером. 

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть. На теле мужчины нашли многочисленные следы насилия. Предположительно, его несколько раз ударили тупым предметом.

Вскоре был задержан подозреваемый – 47-летний односельчанин убитого. Он признал свою вину и рассказал, что конфликт начался из-за мобильного телефона.

Преступник был задержан на 72 часа. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет unimedia.info.

 

 

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