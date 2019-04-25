Убийство в Хорештах: подозреваемым продлили арест ещё на 30 суток

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Двое 22-летних подозреваемых, задержанных по подозрению в убийстве жителя села Хорешты, задержаны на 30 суток. Такое решение было принято вчера судом Яловенского района.

Информацию подтвердил начальник Яловенского ИП Павел Дамаскин, пишет jurnal.md. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Напомним, что тело 50-летнего мужчины было найдено 19 апреля в ванне собственного дома. Его руки и ноги были связаны, на теле – признаки насильственной смерти.