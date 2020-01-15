Убийство в Бендерах: стрелявший входил в ОПГ

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Задержанный в Бендерах стрелок находился в розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в 90-е годы. Он входил в организованную преступную группу, возглавляемую криминальными авторитетами.

Как пишет mvdpmr.org, на счету ОПГ было не одно жестокое убийство, вооружённые разбойные нападения, похищения людей. На протяжении многих лет преступник скрывался за пределами Молдовы, а на территории Приднестровья появился недавно. Известно, что он скрывался в доме своей матери, пишет источник.

Напомним, что в Бендерах мужчина произвёл два выстрела в лейтенанта милиции. Спустя несколько часов офицер скончался в больнице.