Пошел на преступление из сострадания? Житель Кишинёва убил умирающего от рака пенсионера по его просьбе (ВИДЕО)

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Убийство из сострадания. Так свой поступок объясняет подозреваемый. 30-летний мужчина, который недавно приехал из Кишинёва в Дубоссары.

Убийство произошло в доме, где проживал 77-летний мужчина с женой. Молодой человек появился там за 3 дня до преступления. Соседям хозяина дома представился племянником, спрашивал, где в Дубоссарах можно найти работу и наводил порядок во дворе. Соседям парень показался добродушным и не вызывал никаких подозрений, передаёт tsv.md.

Хозяин дома – пожилой мужчина, который тяжело болел, у него была четвёртая стадия рака. Врачи отправили безнадёжно больного пациента домой. По словам пенсионера, ему оставалось 2 недели максимум.

– Пролежни были. Почти ничего не ел, только воду пил. Иногда просил выпить. Такая ситуация, – рассказал подозреваемый.

Молодому человеку казалось, что он делает доброе дело – избавляет от страдания беспомощного старика. По его словам, больной «жестекулярно донёс мысль об его убийстве». Подозреваемый и сейчас, находясь за решёткой, считает, что поступил правильно.

– Он считает, что он помог человеку. Особого раскаяния по поводу убийства, особого раскаяния по поводу своей судьбы дальнейшей, у него пока не видно, – рассказал начальник следственного комитета Дубоссарского района Алексей Малютин.

В этом деле остаётся много вопросов. Пока не понятно, что связывает жертву и убийцу – являются они родственниками или просто знакомыми. Сам парень говорит, что приехал из Кишинёва, якобы планировал поменять свою комнату в общежитии на этот дом, о чём ранее договорился с женой пенсионера. Женщина сейчас лежит в больнице в Кишинёве после сложной операции. Правду ли говорит подозреваемый, следователи смогут установить, когда жена убитого вернётся домой. О том, что его мужа уже нет в живых, женщина еще не знает.

Что подвело парня к совершению убийства – предстоит выяснить. Сейчас он задержан и дожидается суда. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. В том, что сделал, мужчина не раскаивается.