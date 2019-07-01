Пошел на преступление из сострадания? Житель Кишинёва убил умирающего от рака пенсионера по его просьбе (ВИДЕО)

Пошел на преступление из сострадания? Житель Кишинёва убил умирающего от рака пенсионера по его просьбе (ВИДЕО)

Убийство из сострадания. Так свой поступок объясняет подозреваемый. 30-летний мужчина, который недавно приехал из Кишинёва в Дубоссары.

Убийство произошло в доме, где проживал 77-летний мужчина с женой. Молодой человек появился там за 3 дня до преступления. Соседям хозяина дома представился племянником, спрашивал, где в Дубоссарах можно найти работу и наводил порядок во дворе. Соседям парень показался добродушным и не вызывал никаких подозрений, передаёт tsv.md.

Хозяин дома – пожилой мужчина, который тяжело болел, у него была четвёртая стадия рака. Врачи отправили безнадёжно больного пациента домой. По словам пенсионера, ему оставалось 2 недели максимум.

– Пролежни были. Почти ничего не ел, только воду пил. Иногда просил выпить. Такая ситуация, – рассказал подозреваемый.

Молодому человеку казалось, что он делает доброе дело – избавляет от страдания беспомощного старика. По его словам, больной «жестекулярно донёс мысль об его убийстве». Подозреваемый и сейчас, находясь за решёткой, считает, что поступил правильно.

– Он считает, что он помог человеку. Особого раскаяния по поводу убийства, особого раскаяния по поводу своей судьбы дальнейшей, у него пока не видно, – рассказал начальник следственного комитета Дубоссарского района Алексей Малютин.

В этом деле остаётся много вопросов. Пока не понятно, что связывает жертву и убийцу – являются они родственниками или просто знакомыми. Сам парень говорит, что приехал из Кишинёва, якобы планировал поменять свою комнату в общежитии на этот дом, о чём ранее договорился с женой пенсионера. Женщина сейчас лежит в больнице в Кишинёве после сложной операции. Правду ли говорит подозреваемый, следователи смогут установить, когда жена убитого вернётся домой. О том, что его мужа уже нет в живых, женщина еще не знает.

Что подвело парня к совершению убийства – предстоит выяснить. Сейчас он задержан и дожидается суда. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. В том, что сделал, мужчина не раскаивается.

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