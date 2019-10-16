Убийство из ревности в Резине: труп 19-летней девушки нашли в лесу

Убийство из ревности в Резине: труп 19-летней девушки нашли в лесу

Труп 19-летней девушки, пропавшей около недели назад, был найден в лесу. Страшную находку обнаружили в селе Екимэуць Резинского района.

Родственники жертвы, жительницы Унген, обратились в полицию в понедельник, 7 октября, после того, как девушка перестала выходить на связь. Через несколько дней поисков сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело жертвы в лесу.

Вскоре удалось установить, что девушку убила 28-летняя знакомая из-за ревности. Злоумышленница призналась в содеянном и показала полицейским, где спрятала труп, пишет deschide.md.

Задержанная рассказала, что её буквально ослепила ревность после того, как она увидела жертву вместе со своим бывшим возлюбленным. Позже она заманила девушку в лес, убила её, а труп закопала.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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