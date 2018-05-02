Убийцы Кристины Пархоменко продолжают нарушать закон, даже находясь за решеткой

Несовершеннолетние, признанные виновными в убийстве Кристины Пархоменко и отбывающие свой срок в пенитенциаре, не торопятся вставать на путь исправления.

Об этом в интервью порталу zdg.md рассказал глава Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан. По его словам, эти заключенные ведут себя из рук вон плохо, порой даже агрессивно.

– На свободе у них был весьма необычный образ жизни, если не говорить жестче. Это следствие отсутствия образования. Я бы сказал, что у них агрессивное поведение. Они настроены на совершение преступлений в стенах пенитенциара, некоторые из них были задокументированы. Один из них был дополнительно осужден, другое дело было отправлено в суд, – рассказал Сухан.

Напомним, ранее один из убийц Кристины Пархоменко подверг сексуальному насилию сокамерника в пенитенциаре №13. Кроме того, заключенный напал на сотрудников тюрьмы. В феврале текущего года два уголовных дела в его отношении было направлены в суд: ему грозит ещё до 12 лет тюрьмы.