Убийцу проживавшей в Германии несовершеннолетней бельчанки приговорили к пожизненному заключению

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Немецкий суд приговорил 22-летнего уроженца Ирака к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 14-летней уроженки Молдовы, проживавшей со своей семьей в Майнце (Германия).

По мнению судей, тяжесть содеянного исключает факт возможного условного освобождения заключённого через 15 лет, пишет deschide.md.

Согласно материалам дела, подсудимый изнасиловал и убил Сюзанну Фельдман, уроженку Бельц, в лесу в Эрбенхайме. Труп девушки был найден 6 июня 2018 года возле железной дороги: почти через две недели после её исчезновения.

Вскоре после совершения преступления подсудимый и его семья вернулись в Ирак. Однако несколько дней спустя мужчину разыскали и передали федеральной полиции Германии.

На слушаниях мужчина признался, что убил девушку, но отрицал факт изнасилования. Стоит отметить, что задержанного также подозревают в изнасиловании ещё одной 11-летней девочки.