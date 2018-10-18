Убийца сына Анатолия Цэрану был приговорён к тюремному заключению (ВИДЕО)

Убийца сына известного молдавского политического аналитика Анатолия Цэрану был вчера приговорён к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Такой вердикт вынес суд сектора Буюкан.

По решению суда осужденный также обязан выплатить семье погибшего моральный ущерб в размере 6 миллионов леев, передаёт publika.md. Кроме этого, он вынужден будет сдать в МВД всё оружие, которым владеет.

Примечательно, что дело было рассмотрено по упрощённой процедуре, так как обвиняемый признал свою вину.

– Считаем, что приговор законный. Мы просили 13 лет и 4 месяца, и суд удовлетворил наше требование. Также удовлетворил и наш гражданский иск, – сообщил прокурор Сергей Замэ.

Сам убийца отказался присутствовать на судебном заседании по личным причинам.

Напомним, что трагический инцидент произошел 30 июня в квартире дома на Буюканах. Там случилась стрельба, после которой выяснилось, что был убит сын молдавского политического аналитика Анатола Цэрану.