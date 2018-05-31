Убийца молодой женщины из Тогатино может быть лишен свободы пожизненно (ВИДЕО)

29-летняя женщина, найденная бездыханной в лесу в Колонице, работала в детсаду няней, у нее остались двое детей.

Об этом рассказали односельчане убитой, уточнив, что не знали ее слишком хорошо, но она была вежливой и всегда здоровалась, пишет protv.md.

Женщина была объявлена в розыск родственниками 26 мая, после чего была найдена мертвой. Задержанному по подозрению в совершении убийства 28 лет, он является другом жертвы. После задержания мужчину отвели на место преступления, где он показал, как совершил преступление.

Согласно информации полиции, женщина пришла в лес вместе с этим приятелем, где они употребили спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора по неустановленной причине, мужчина накинулся на жертву, избил, потом задушил и оставил на земле.

Подозреваемый в совершении убийства помещен под предварительный арест на 30 дней. Если он будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненного заключение.