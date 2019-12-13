Рецидивист с подельником украли у жительницы столицы электросамокат: полицейские раскрыли кражу (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 32-летнего жителя Каларашского района за совершение кражи. Ранее мужчину судили за умышленное причинение телесных повреждений и хулиганство.

В октябре в полицию обратилась владелица дома, расположенного на улице Армянской. Женщина сообщила, что из её жилища был похищен электросамокат стоимостью 9 900 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. Благодаря снимкам с камер видеонаблюдения удалось установить, что двое неизвестных вошли в общий двор жилого дома и украли самокат.

Вскоре один из нарушителей был задержан. В ходе уголовного разбирательства мужчина признал свою вину. Похищенное имущество было обнаружено полицией у него дома и будет возвращено владелице.

Полиция принимает необходимые меры для установления местонахождения и привлечения к ответственности второго подозреваемого. Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителям грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.