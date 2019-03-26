У жительницы столицы начались роды за рулём: патрульные отвезли её в роддом (ВИДЕО)

У жительницы столицы начались роды за рулём: патрульные отвезли её в роддом (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората полиции, которые следили за порядком на Балканском шоссе, помогли беременной женщине как можно быстрее добраться до родильного дома.

По словам беременной, у неё внезапно начались роды в то время, когда она находилась за рулём автомобиля, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования. Полицейские немедленно отреагировали на просьбу беременной женщины и отвезли её на автомобиле с включённым проблесковым маячком в ближайший родильный дом. В медучреждении роженицу приняли дежурные врачи.

Мама и ребёнок находятся в безопасности.

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