У рыбничанки украли крупную сумму денег и золото: вором оказался родственник женщины

0

О том, что кто-то похозяйничал в её квартире, 40-летняя рыбничанка узнала от сына. Находясь на работе, женщина позвонила ему и попросила достать из тайника определённую сумму. Ни денег, ни ювелирных украшений там не оказалось. Потерпевшая сразу обратилась в милицию. Сумма материального ущерба превысила 10 500 приднестровских рублей.

Как сообщает mvdpmr.org, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний деверь заявительницы. Мужчина ранее судим, ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет наркотическими веществами. В ходе следствия было установлено, что родственник знал, в какое время квартира пустует. Подобрав ключи, он проник в чужое жильё. Часть похищенного отнёс в ломбард, а вырученные деньги потратил в казино.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали происшедшего.