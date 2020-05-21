У жителя столицы украли деньги и ценности, которые он хранил в гараже. Злоумышленников поймали (ВИДЕО)

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Четверо граждан в возрасте от 20 до 32 лет, жители Кишинёва, Оргеева и Страшен, были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы за ограбление.

Злоумышленники опустошили гараж, расположенный на улице Иона Крянгэ. Они избили 62-летнего владельца помещения и украли сейф, в котором находились документы, 14 200 леев, ноутбук и два мобильных телефона. Ущерб, оценённый жертвой, составил 33 000 леев.

Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения. Впоследствии подозреваемые были задержаны и сознались в содеянном. Ранее они уже привлекались к ответственности за совершение различных правонарушений.

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