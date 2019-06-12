У жителя Сорок, нелегально проводившего раскопки, нашли старинные предметы и оружие (ФОТО)

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Гражданин Молдовы был задержан за хранение старинных предметов, полученных в результате несанкционированных раскопок в Сороках. В ходе обысков, проведённых по месту жительства мужчины, были обнаружены предметы, представляющие историческую ценность, а также 2 пневматических пистолета.

Правоохранители завели уголовное дело на имя 40-летнего жителя села Григоровка Сорокского района. Мужчину ранее не раз замечали на окраине села с металлодетектором. Было установлено, что вследствие проведённых незаконных раскопок в его доме хранились некоторые ценности.

Помимо пневматических пистолетов правоохранители обнаружили в доме у задержанного старинные монеты, редкие книги, обломки керамики и другие ценные артефакты.

Всё найденное было изъято и отправлено на экспертизу. Мужчине грозит штраф в размере 1 350-2 350 условных единиц или лишение свободы на срок до 1 года.