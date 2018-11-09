У жителя Хынчешт пропали … свиньи: полиция объявила их в розыск

Необычное дело расследуют органы правопорядка Хынчешт – у одного фермера ночью странным образом пропали все 14 свиней. Инцидент произошёл в начале текущей неделе в селе Корнешть Хынчештского района и животных до сих пор не нашли.

У полиции по данному делу имеется две версии, одна из которых заключается в том, что свиньи убежали сами, пишет deschide.md. По словам главы ИП Хынчешт Лилиана Луки, о случившемся органам правопорядка сообщил 39-летний владелец животных.

– Владелец утверждает, что свиней украли, а также, что он слышал выстрелы. Однако в ходе расследования показания о выстрелах не подтвердились. Сотрудники полиции не нашли ни одного патрона, который бы подтвердил слова мужчины, – отметил Лука.

После того, как в полицию поступило сообщение о пропаже свиней, на место происшествия прибыла оперативная группа ИП Хынчешт.

– Все 14 поросят находились в загоне, который был огорожен проволочной сеткой, которая была повреждена. На данный момент у нас имеется две версии, которые мы рассматриваем. Первая заключается в том, что неизвестный человек повредил забор и украл животных, а вторая – свиньи сами сбежали из загона. Местные жители утверждают, что видели гуляющих на окраине села свиней, – сообщил глава ИП Хынчешт.

Органы правопорядка расследуют все обстоятельства, при которых исчезли 14 свиней, оценённых хозяином в 60 000 леев.